В МИД прокомментировали возможную отмену безвиза с ЕС

Для отмены безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны сейчас нет оснований.

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Угрозы отмены безвизового режима с Евросоюзом для Украины нет. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга ситуации, который ведется соответствующими рабочими группами. Об этом в интервью изданию “Апостроф“ заявил государственный секретарь министерства иностранных дел Украины Андрей Заяц.

Последний отчет, который есть в нашем распоряжении - положительный. … Поэтому я хотел бы предостеречь от панических настроений, которые время от времени всплывают из недр интернета о том, что “все пропало“ и “ЕС отменит безвизовый режим“. Такой угрозы мы не видим, - заявил Заяц.

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Представитель украинского внешнеполитического ведомства добавил, что со стороны Евросоюза есть некоторые рекомендации для украинской стороны, но они касаются не МИД, а других органов государственной власти. Украина работает в этом направлении.

Напомним, Украина подписала безвиз еще с одной страной. Украина и Северная Македония подписали соглашение о безвизе.

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