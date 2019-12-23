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В Виннице расцвели сакуры

Комментариев: 1
Из-за аномально теплой погоды цветут деревья.
Местные жители фотографируют цветы и публикуют снимки в Сети интернет
Местные жители фотографируют цветы и публикуют снимки в Сети интернет
Скриншот

В центре Винницы из-за теплой погоды расцвели сакуры. В городе их несколько десятков, сообщает ТСН. 

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Сакуры обычно цветут два раза в год - весной и в начале осени. В канун Нового года деревья зацвели в третий раз. 

Правда, расцвели все деревья, лишь несколько. На других стволах появились почки

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Местные жители удивлены аномалией природы. Люди фотографируют цветы и публикуют снимки в Сети.

Как сообщалось 18 декабря, киевская погода установила новый температурный рекорд.

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Теги: винница, сакуры, цвет
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Комментариев (1)
SEMPENTY    23.12.2019, 12:48
Оценка:  +2
SEMPENTY
"Правда, расцвели все деревья, лишь несколько." Это какой мудак написал?
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