Двое депутатов посетили все голосования Рады: рейтинг

В декабре трое нардепов вообще не голосовали.

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В декабре 2019 года 51 народный депутат прогулял половину голосований парламента. При этом, 8 народных избранников пропустили 90% голосований, а 3 - вообще не голосовали.

Об этом говорят данные свежего рейтинга прогульщиков Рады Комитета избирателей Украины.

Согласно данным КИУ, тройка лидеров по прогулам в декабре выглядит так:

Любовь Шпак - "Слуга народа";

Роман Иванисов - внефракционный;

Виталий Данилов - "Батькивщина".

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Пятерка парламентариев, которые участвовали в менее 10% голосований ВР:

Антон Яценко (За будущее) - 0,19%;

Вадим Столар (ОПЗЖ) - 7%;

Игорь Палица (За будущее) - 9%;

Александр Абдуллин (Родина) - 9%;

Андрей Деркач (внефракционный) - 9%.

Несмотря на грустный антирейтинг, в Верховной Раде этого месяца есть сразу два депутата, которые показали отличный результат и приняли участие во всех голосованиях:

Руслан Князевич - "Европейская солидарность";

Александр Бакумов - "Слуга народа".

Напомним, эксперты сравнили работу Зеленского и Порошенко. КИУ провел анализ деятельности президентов Украины в сферах внешней политики, безопасности и обороны, а также взаимодействия с парламентом.

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