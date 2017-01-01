Двое депутатов посетили все голосования Рады: рейтинг
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В декабре 2019 года 51 народный депутат прогулял половину голосований парламента. При этом, 8 народных избранников пропустили 90% голосований, а 3 - вообще не голосовали.
Об этом говорят данные свежего рейтинга прогульщиков Рады Комитета избирателей Украины.
Согласно данным КИУ, тройка лидеров по прогулам в декабре выглядит так:
- Любовь Шпак - "Слуга народа";
- Роман Иванисов - внефракционный;
- Виталий Данилов - "Батькивщина".
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Пятерка парламентариев, которые участвовали в менее 10% голосований ВР:
- Антон Яценко (За будущее) - 0,19%;
- Вадим Столар (ОПЗЖ) - 7%;
- Игорь Палица (За будущее) - 9%;
- Александр Абдуллин (Родина) - 9%;
- Андрей Деркач (внефракционный) - 9%.
Несмотря на грустный антирейтинг, в Верховной Раде этого месяца есть сразу два депутата, которые показали отличный результат и приняли участие во всех голосованиях:
- Руслан Князевич - "Европейская солидарность";
- Александр Бакумов - "Слуга народа".
Напомним, эксперты сравнили работу Зеленского и Порошенко. КИУ провел анализ деятельности президентов Украины в сферах внешней политики, безопасности и обороны, а также взаимодействия с парламентом.
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