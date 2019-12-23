Дело рассыпается: Сенцов призвал отпустить задержанных в деле Шеремета

Кинорежиссер прокомментировал опубликованное вчера доказательство непричастности Андрея Антоненко.

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Украинский режиссёр, экс-узник Кремля Олег Сенцов призвал отпустить обвиняемых в деле Шеремета Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь, если не будет предъявлено новых убедительных доказательств их причастности к преступлению. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук.

Еще одним “доказательством“ (теперь это слово точно можно брать в кавычки) в деле Шеремета стало меньше, - отметил Сенцов, комментируя заявление адвоката Владислава Добоша, который показал опровержение одного из ключевых доказательств в деле.

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При этом он подчеркнул, что новых фактов “мы, скорее всего, так и не увидим, иначе их бы уже давно предъявили“.

Хочу я увидеть принципиального следователя, который запретил это делать министру, генпрокурору и президенту. Поэтому, или покажите железные доказательства, если они у вас таки есть, либо отпускайте обвиняемых, потому что та картина, которую нам нарисовали с самого начала, и так была неубедительной, а теперь и вовсе начала рассыпаться. Затягивать на годы следствие и суды, которые могут закончиться ничем, в столь резонансном деле, уже не получится, - написал Сенцов.

Напомним, опубликовано доказательство непричастности “Рифмастера“ к убийству Павла Шеремета. На фотографиях полиции оказался не тот человек.

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