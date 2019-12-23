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Милованов заявил, что будет поднимать зарплаты на 2 тыс грн ежегодно

Комментариев: 2
Министр сделал смелое заявление.
Тимофей Милованов
Тимофей Милованов
Facebook МИД Украины

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Министр экономики Тимофей Милованов заявил, что в Украине сейчас 1,5 миллиона безработных граждан. По его словам Министерство экономики будет работать над сокращением количества безработных до 900 тысяч путем повышения заработных плат на 2000 гривен в год.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

У нас 8,5% безработных, то есть 1,5 миллиона. Нужно упростить законодательство, облегчить наем сотрудников и повысить их социальную защиту. И точно сменить работу центров занятости. Они не должны быть социальной кассой, а должны оказывать реальную помощь людям в поиске достойной работы. Потому что туда только за деньгами приходят, - сказал министр.

Он также отметил, что ведомство имеет цель - повышение заработных плат на 2 тысячи гривен ежегодно.

Наша задача сократить безработицу до 5 процентов, а зарплаты повышать хотя бы на 2000 гривен в год. Тогда как годовой рост цен должен быть не выше 5 процентов, - добавил министр.

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Напомним, Милованов рассказал, как будут увольнять украинцев по новому Кодексу. Министр прояснил некоторые нюансы нового Трудового Кодекса.

 

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Теги: Милованов, Минэкономики, министр, зарплаты
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Комментариев (2)
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Лошко    23.12.2019, 14:17
Оценка:  0
Лошко
Не сказал только сколько лет он их будет поднимать .
сильвер36    23.12.2019, 13:54
Оценка:  +1
сильвер36
ИПАНЬКО
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