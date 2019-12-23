В Киеве оставят памятник Ватутину

В Киеве не будут сносить памятник генералу Ватутину в рамках декоммунизации.

Монумент генералу Николаю Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а могила. Об этом на пресс-конференции сказал глава Института национальной памяти Антон Дробович.

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По словам Антона Дробовича, фамилии генерала Ватутина нет в списке на декоммунизацию, но даже если бы она там была, существует исключение насчет могил, поэтому памятник не может быть демонтирован, так как является могилой генерала.

Глава института также добавил что, сейчас изучается мнение родственников Ватутина на этот счет, которые на данный момент проживают не в Украине.

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