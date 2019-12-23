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В Киеве оставят памятник Ватутину

Комментариев: 8
В Киеве не будут сносить памятник генералу Ватутину в рамках декоммунизации.
Глава Института национальной памяти Антон Дробович
Глава Института национальной памяти Антон Дробович
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Монумент генералу Николаю Ватутину в Киеве не может быть снесен, поскольку это не просто памятник, а могила. Об этом на пресс-конференции сказал глава Института национальной памяти Антон Дробович. 

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По словам Антона Дробовича, фамилии генерала Ватутина нет в списке на декоммунизацию, но даже если бы она там была, существует исключение насчет могил, поэтому памятник не может быть демонтирован, так как является могилой генерала.

Глава института также добавил что, сейчас изучается мнение родственников Ватутина на этот счет, которые на данный момент проживают не в Украине.

Напомним, ранее Вятрович отстоял в суде законность проспектов Бандеры и Шухевича

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Теги: Киев, Ватутин, Памятник
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Комментариев (8)
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designandrey65    23.12.2019, 14:13
Оценка:  +3
designandrey65
Первое правильное решение этого еб...того института
Woodbrother    23.12.2019, 14:03
Оценка:  -1
Woodbrother
Ватутин - участник карательных экспедиций против Украины и украинцев в 30е годы прошлого века. Глупо хранить память о кремлевском палаче.
Л_о_л_а    23.12.2019, 14:15
Оценка:  0
Л_о_л_а
Очередной свидомо-художественный звездежь от порохобота...
Vasya_iz_Ivanovo    23.12.2019, 13:48
Оценка:  +2
Vasya_iz_Ivanovo
Так что, Дробович тоже наш?
Зорян_и_Шкиряк    23.12.2019, 13:45
Оценка:  +4
Зорян_и_Шкиряк
Полнейшая зрадница!
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 13:35
Оценка:  -3
ВосставшийИзБана
Ватутина нужно убрать в числе первых. А его могилу выкинуть из Киева.

Напомню как поступили с могилой убийцы Столыпина Дмитрия Богрова. Его закопали на месте казни - в Лысогорском форте. Затем по этому месту несколько раз прогнали роту солдат, чтобы никто не мог найти место его захоронения.
Зорян_и_Шкиряк    23.12.2019, 13:50
Оценка:  +5
Зорян_и_Шкиряк
Нет! Могилу оставить, чтобы плясать на ней гопак! Это же Украина, товарищ Боцман! Танцы на гробах - украинское всё!
Woodbrother    23.12.2019, 14:01
Оценка:  -4
Woodbrother
Опять вы свои рассейские привычки пытаетесь привязать к украинцам.
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