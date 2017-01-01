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Под Днепром мужчина убил свою мать стулом и получил 12 лет тюрьмы

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Мужчина нанес своей матери около 40 ударов стулом в голову и тело.
Убийца собственной матери получил 12 лет тюрьмы
Убийца собственной матери получил 12 лет тюрьмы
depositphotos

Днепровский апелляционный суд отправил в тюрьму на 12 лет 41-летнего мужчину, убившего свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры. 

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Убийство произошло в марте 2018 года в селе Старолозоватка Синельниковского района. Во время употребления алкоголя между мужчиной и его матерью произошла ссора, из-за чего он ударил женщину деревянным стулом по голове и телу около 40 раз

От полученных травм женщина погибла.

Мужчина не признал свою вину, однако ее полностью доказала местная прокуратура.

За совершенное преступление суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы, однако апелляционный суд установил более жесткое наказание: мужчина проведет в тюрьме 12 лет.

Напомним, под Киевом многодетная мать убила новорожденного.

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Теги: убийство, суд, Днепропетровская область, тюрьма
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