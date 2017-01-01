Под Днепром мужчина убил свою мать стулом и получил 12 лет тюрьмы

Мужчина нанес своей матери около 40 ударов стулом в голову и тело.

Днепровский апелляционный суд отправил в тюрьму на 12 лет 41-летнего мужчину, убившего свою мать. Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

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Убийство произошло в марте 2018 года в селе Старолозоватка Синельниковского района. Во время употребления алкоголя между мужчиной и его матерью произошла ссора, из-за чего он ударил женщину деревянным стулом по голове и телу около 40 раз



От полученных травм женщина погибла.



Мужчина не признал свою вину, однако ее полностью доказала местная прокуратура.



За совершенное преступление суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы, однако апелляционный суд установил более жесткое наказание: мужчина проведет в тюрьме 12 лет.



Напомним, под Киевом многодетная мать убила новорожденного.

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