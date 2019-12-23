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Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту

Комментариев: 4
Российский президент проехал на первом официальном поезде по мосту из Тамани в оккупированную Керчь.
Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту
© Скриншот из видео
Фото 1/3
  • Путин на поезде в Крым
  • Путин на поезде в Крым
  • Путин на поезде в Крым
Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту
Путин на поезде в Крым
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Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту из РФ в оккупированный Крым

Читай также: Путин проедется на поезде по Крымскому мосту

Российский президент отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань. 

Напомним, В РФ заявили, что Крымский мост готов к приему поездов.

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Теги: Крым, Путин, Поезд, видео, железная дорога, аннексия Крыма, Керченский мост, Крымский мост
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Комментариев (4)
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srh_fever    23.12.2019, 14:29
Оценка:  0
srh_fever
в этом году 145 лет назад был запущен первый поезд Санкт Петербург - Севастополь
Колишній-східняк    23.12.2019, 14:26
Оценка:  0
Колишній-східняк
Вцепился судорожно обеими руками за поручни. Видно мандражировал не по-детски...
Ira0956    23.12.2019, 14:21
Оценка:  -2
Ira0956
Поздравляю вас, коллеги! Состоялось торжественное открытие ж/д части Крымского моста, В.В. Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту.
Лошко    23.12.2019, 14:13
Оценка:  -2
Лошко
А этот рельсовый автобус был бронированный? На других он не ездит.
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