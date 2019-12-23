Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту

Российский президент проехал на первом официальном поезде по мосту из Тамани в оккупированную Керчь.

Путин на поезде в Крым

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Президент России Владимир Путин в понедельник, 23 декабря, запустил железнодорожное движение по Крымскому мосту из РФ в оккупированный Крым

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Российский президент отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.