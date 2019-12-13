Съедим зарплату в Новый год: сколько стоит новогодний стол 2020

До Нового года остались считанные дни. Квартира украшена, подарки куплены, праздничный наряд готов и ждет своего звездного часа. Остался последний штрих – продумать новогоднее меню и купить необходимые продукты. Конечно, в праздник хочется позволить себе больше обычного и побаловать близких любимыми блюдами. Итак, как составить оптимальное меню, и во сколько обойдется новогодний стол 2020?

Новогоднее меню: ТОП-10 блюд и стоимость

“Оливье”, “селедка под шубой”, холодец – традиционные блюда, которые стали настоящими символами Нового года. Эти блюда, нежно любимые многими из нас с детства, не теряют своей актуальности и в этом году. Мы собрали ТОП-10 традиционных новогодних блюд и рассчитали примерную стоимость на компанию из 6-ти человек.

Закуски

Сырная и колбасная нарезка - 400 грн

Бутерброды с красной икрой - 250 грн

Бутерброды с красной рыбой и сливочным сыром - 200 грн

Холодец - 150 грн

Салаты

“Оливье” - 120 грн

“Селедка под шубой” - 100 грн

“Грибная поляна” - 120 грн

“Гранатовый браслет” - 150 грн

Основное блюдо (на выбор)

Мясо по французски - 200 грн

Кура-гриль в тандеме с картофельным пюре - 300 грн

Десерт

Фруктовая нарезка (мандарины, бананы, киви, ананас) - 200 грн

Напитки

Шампанское - 120 грн

Кола - 50 грн

Итого: 2060 гривен

Сумма получилась немаленькая, учитывая, что весомая часть бюджета уже потрачена на подарки и новогодний декор.

Как сэкономить на покупке продуктов?

Специалисты по маркетингу сервиса онлайн-кредитования MyCredit подготовили несколько полезных советов о том, как выгодно купить продукты перед праздниками и сэкономить часть семейного бюджета.

Совет 1: Составляйте список покупок и четко его придерживайтесь

Перед тем, как отправляться за покупками, разбейте выбранные блюда на ингредиенты и напишите список продуктов. Не рассчитывайте, что вспомните все по ходу: в предпраздничной суматохе можно попросту растеряться и забыть состав даже хорошо знакомых блюд. Вы будете бесцельно бродить по супермаркету и машинально складывать в корзинку продукты. В итоге потратитесь на ненужные продукты и в магазин придется идти еще раз.

Совет 2: Покупайте продукты по акции

Нет ничего страшного в том, чтобы покупать продукты по акции и мнение, что со скидкой продают только просрочку, – ошибочное. Перед праздниками крупные торговые сети делают ставку на количество проданного товара, и акционные цены не влияют на прибыль магазина негативным образом. Кроме того, часто скидки на продукты делает непосредственно производитель, а супермаркет ставит заявленную цену. Что касается срока годности, его нужно проверять в обязательном порядке, не в зависимости от того, акционный товар или нет.

Совет 3: Не ходите в супермаркет голодным

Доказано, что на голодный желудок мы совершаем гораздо больше необдуманных покупок, особенно, если речь идет о продуктах питания. Фотографии изысканных блюд на витринах, привлекательный вид продуктов, запах готовой еды – точно не оставят вас равнодушными. Если не готовы потратить больше задуманного и намерены четко следовать списку - обязательно перекусите перед походом в магазин.

Совет 4: Покупайте продукты в разных местах

Не стоит забывать, что кроме сетевых супермаркетов есть рынки и фирменные магазины. Нередко там можно найти продукты дешевле, и, к тому же, – свежее. Сырое мясо и рыбу выгоднее брать на рынке – до сих пор можно найти точки продажи от производителя, еще и поторговаться за лучшую цену. Сыры и колбасные изделия покупайте в магазинах фирменной продукции. Такие магазины небольшие, и заказывают товар в ограниченных количествах, его быстро раскупают и таким образом на полках всегда свежая продукция.

Что делать, если на подготовку к празднику ушла вся зарплата?

Предновогодний период не только самый волшебный и радостный в году, но еще и самый затратный. Даже если следовать советам по экономии, крупных трат в это время не избежать. Что делать, если все средства потрачены на подготовку к Новому году, и где взять деньги до зарплаты в праздничные дни?

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Подведем итоги

Таким образом, помимо приятных хлопот, в новогодние праздники нас ждут масштабные затраты. Чтобы не оставить близких без подарка, а себя без праздника – иногда помощи со стороны не избежать.

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