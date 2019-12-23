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Боевик "ЛНР" готовил теракты и убийства в Украине: Он отсидит 9 лет

Комментариев: 1
Террорист получал задания от российских спецслужб.
Суд приговорил террориста к 9 года лишения свободы
Суд приговорил террориста к 9 года лишения свободы
Пресс-служба СБУ

9 лет за решеткой проведет руководитель террористической-диверсионной группы, который готовил ряд терактов против украинских политиков и активистов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ. 

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Террорист получал задания от спецслужб Российской Федерации.

Сообщается, что оперативники СБУ задержали его в июле 2017 года в Харькове, где он планировал устроить взрывы в людных местах.

Правоохранители выяснили, что в 2014-2016 годах боевик с позывным “Мордвин“ был активным участником так называемы “народных республик“. Тогда он был главарем подразделения в структуре “КГБ ЛНР“. Пророссийский боевик воевал в составе “второго армейского корпуса народной милиции ЛНР“ против украинской армии в Дебальцево. 

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“Тогда же “Мордвин“ был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и 2 АК НС так называемой “ЛНР“ - гражданином РФ Кудриным Д.И., позывной “Хулиган“ и гражданином Украины Дерусовим С.Г., позывной “Одесса“. После задержания террорист сообщил правоохранителям о существовании так называемого черного списка. В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик, для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий“, - сообщили в СБУ.

Суд признал террориста виновным в преступлениях, предусмотренных статьей 258-3 и статьей 263 УКУ. Преступник проведет за решеткой 9 лет.

Напомним, СБУ показала доказательства, как террористы “ДНР“ вербуют заключенных.

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Теги: СБУ, террорист, "ЛНР", российские спецслужбы
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Комментариев (1)
COZEL    23.12.2019, 14:15
Оценка:  -3
COZEL
ОЧЕРЕДНАЯ ПОСТАНОВКА СБУ, СТРАНА ПРИДУРКОВ(((
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