Боевик "ЛНР" готовил теракты и убийства в Украине: Он отсидит 9 лет

Террорист получал задания от российских спецслужб.

9 лет за решеткой проведет руководитель террористической-диверсионной группы, который готовил ряд терактов против украинских политиков и активистов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Террорист получал задания от спецслужб Российской Федерации.



Сообщается, что оперативники СБУ задержали его в июле 2017 года в Харькове, где он планировал устроить взрывы в людных местах.



Правоохранители выяснили, что в 2014-2016 годах боевик с позывным “Мордвин“ был активным участником так называемы “народных республик“. Тогда он был главарем подразделения в структуре “КГБ ЛНР“. Пророссийский боевик воевал в составе “второго армейского корпуса народной милиции ЛНР“ против украинской армии в Дебальцево.

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“Тогда же “Мордвин“ был завербован представителями ГУ Генштаба РФ и 2 АК НС так называемой “ЛНР“ - гражданином РФ Кудриным Д.И., позывной “Хулиган“ и гражданином Украины Дерусовим С.Г., позывной “Одесса“. После задержания террорист сообщил правоохранителям о существовании так называемого черного списка. В него были включены государственные и общественные деятели, которых планировали ликвидировать спецслужбы РФ и квазиреспублик, для устрашения патриотически настроенного актива, дестабилизации общественно-политической ситуации и искусственного обострения внутриполитических противоречий“, - сообщили в СБУ.



Суд признал террориста виновным в преступлениях, предусмотренных статьей 258-3 и статьей 263 УКУ. Преступник проведет за решеткой 9 лет.

Напомним, СБУ показала доказательства, как террористы “ДНР“ вербуют заключенных.

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