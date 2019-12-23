“Серьезные люди давно поняли!”: Лавров сделал циничное заявление о Крыме

Глава российского МИД отличился скандальным заявлением.

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отличился циничным заявлением о Крыме.

Об этом передает ТАСС.

Лавров заявил, что "авторитетные западные политики" давно поняли, что якобы Крым является частью РФ. Между тем, Лавров так и не назвал конкретные фамилии политиков, которых считает “авторитетными”.

Не понимать, что Крым - это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории. Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли, - сказал Лавров.

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Напомним, ранее Лавров заявил, что РФ будет "жестко" отстаивать права русскоязычных в Украине. Глава МИД РФ сделал новое заявление.

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