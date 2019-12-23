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“Серьезные люди давно поняли!”: Лавров сделал циничное заявление о Крыме

Комментариев: 11
Глава российского МИД отличился скандальным заявлением.
Сергей Лавров
Сергей Лавров
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров отличился циничным заявлением о Крыме. 

Об этом передает ТАСС.

Лавров заявил, что "авторитетные западные политики" давно поняли, что якобы Крым является частью РФ. Между тем, Лавров так и не назвал конкретные фамилии политиков, которых считает “авторитетными”.

Не понимать, что Крым - это Россия, и что все три десятилетия волею судеб и вопреки желаниям его жителей он находился вне России, значит, не понимать ничего в истории. Не буду рассказывать о своих дискуссиях с западными коллегами, но смею вас заверить, что серьезные люди уже давно все поняли, - сказал Лавров.

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Напомним, ранее Лавров заявил, что РФ будет "жестко" отстаивать права русскоязычных в Украине. Глава МИД РФ сделал новое заявление.

 

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Теги: Лавров, МИД РФ, заявление, Крым
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Комментариев (11)
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ВосставшийИзБана    23.12.2019, 14:30
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
“Серьезные люди давно поняли" что нормальная страна не будет отдавать китайцам огромную богатейшую Сибирь ВТИХАРЯ, но при этом громко вопить о, якобы, возврате ничтожно малого Крыма, который без украинской воды скоро превратится в пустыню.

И на последок: Аляску когда отжимать будете?
Ira0956    23.12.2019, 14:23
Оценка:  -7
Ira0956
Поздравляю вас, коллеги! Состоялось торжественное открытие ж/д части Крымского моста, В.В. Путин запустил ж/д сообщение по Крымскому мосту.
ВыВсеВрети    23.12.2019, 14:25
Оценка:  +5
ВыВсеВрети
твои коллеги, лошадь доедают в овраге!...))))))))
CasperW    23.12.2019, 14:29
Оценка:  +4
CasperW
А я давно говорю, что здесь толпы с фабрики троллей. Вот и тупорылая спалилась, поздравляя коллег по цеху
Колишній-східняк    23.12.2019, 14:33
Оценка:  +2
Колишній-східняк
Да она то ли с Севастополя, то ли с Симферополя... Как-то засветилась.
ВыВсеВрети    23.12.2019, 14:23
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
конь, должен отстаивать другой язык или он забыл его!...))))))))
Колишній-східняк    23.12.2019, 14:09
Оценка:  +4
Колишній-східняк
Какие "три десятилетия"? 2014- 1954 = 60. Даже посчитать уже не может. Гоните его в шею!
vicinq    23.12.2019, 14:05
Оценка:  +7
vicinq
Ворованное в прок не пойдет .
vicinq    23.12.2019, 14:04
Оценка:  +7
vicinq
Значит усилить санкции х.. унесете пока самым долб..бам из кремля не дошло КРЫМ это У К Р А И Н А,,,,,
Ira0956    23.12.2019, 14:24
Оценка:  -5
Ira0956
Крымчане считают иначе )
CasperW    23.12.2019, 14:28
Оценка:  +2
CasperW
"А те, которые так не считают - террористы". Вот так и работают фашисты.
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