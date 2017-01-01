Старые кадры возвращаются в ГАСК и возвращают туда коррупционные схемы - СМИ

Министерство развития общин и территорий во главе с Аленой Бабак продолжает курс предшественников и закрывает глаза на беспорядок и коррупцию в Государственной архитектурно-строительной инспекции. По некоторым данным, министр избрала своим фаворитом экс-главу ГАСК Алексея Кудрявцева, который осуществляет «бешеные попытки» надеть маску реформатора, несмотря на многочисленные публикации в СМИ о его схемах, созданных за многолетнюю каденцию, сообщает OBOZREVATEL.

«Следствием этого является провальный конкурс на главу ГАСК и возложение обязанностей на Александра Строкача, которого называют ярким представителем коррупционной группировки Кудрявцева. По некоторым данным, он много лет контролирует деятельность государственного органа. В Одесской области Строкач восстановил в должности наиболее одиозного директора Департамента ГАСК в Одесской области - Василия Буюкли. Получивший эту должность не имел ни специального образования, ни опыта руководства, как в свое время и сам Кудрявцев. По крайней мере в отличие от последнего, у Буюкли есть настоящий диплом об образовании», - говорится в статье.

По данным издания, в «коррупционной пищевой цепи» сейчас происходит борьба за первенство. И Буюкли якобы решил этим воспользоваться - начал наполнять регион проблемными стройками при достаточно небольшом гешефте.

«Как пример, село Крыжановка, а фактически давно уже один из районов Одессы, расположенный на берегу Черного моря, которое является достаточно привлекательным для застройщиков. Именно в этом селе удалось построить ЖК “Микрорайон Якоря“. В свое время Департамент ГАСК в Одесской области в результате выявленных нарушений остановил строительные работы, а регистрацию декларации о начале выполнения строительных работ отменил в 2017 году. Кроме того, были отменены градостроительные условия и ограничения застройки земельного участка, выданные отделом градостроительства Лиманской районной государственной администрации на указанный объект», - сообщается в материале.

По данным СМИ, вместо устранения нарушений и исправления документации, застройщик воспользовался общеизвестной схемой «черных регистраторов» и оформил право собственности на объект незавершенного строительства на новое юридическое лицо ООО «Якоря Риэлт».

«Использовал ли Департамент ГАСК в Одесской области свои полномочия по проверке предписания о остановке строительных работ? Или может добились от застройщика устранения нарушений при строительстве и исправлении градостроительной документации? Напротив, Буюкли решил действовать в интересах застройщика, и позволил выдать разрешение на реконструкцию помещений цокольного этажа в 4-х секционном 5-ти этажном многоквартирном жилом доме», - пишет OBOZREVATEL.

Издание констатирует, что такая ситуация типична и является следствием бездействия министра развития общин и территорий Алены Бабак.

«Получается так, что Алена Бабак это единственная министр, которой не удалось справиться с одним лишь органом в ее ведомстве. Все остальные смогли заменить руководство, верно определить приоритеты и начать действенные реформы. В заключение напомним Бабак и другим. По Конституции Украины - права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства. Человека, а не застройщиков и чиновников, которые зарабатывают сверхприбыли за счет граждан», - резюмируется в статье.