В Николаеве коммунальщики решили "опозорить" злостных должников

На улицах Николаева появились "доски позора" со списками должников за отопление.

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В Николаеве начали борьбу со злостными неплательщиками за отопление. В разных районах города появились билборды с адресами должников и суммами долга. Об этом сообщила пресс-служба предприятия “Николаевоблтеплоэнерго“.

В городе разместили 5 билбордов со списками должников за отопление, которые будут обновляться каждый месяц. Каждый билборд содержит помимо списка должников лозунг “От Вашей уплаты зависит тепло в квартирах“.

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Исходя из информации на билбордах, “рекорд“ принадлежит владельцам квартиры, не оплатившим более 63 тысяч гривен за тепло. У остальных граждан из черного списка долги превышают 30, 40 и 50 тысяч.

Вместе с тем, СМИ Николаева уже задались вопросом, насколько законен такой способ борьбы с коммунальными долгами, ведь по адресам должников можно узнать их фамилии из доступных в интернете реестров. Также остается вопрос, пойдут ли “опозоренные“ владельцы квартир погашать долги или сразу обратятся в суд за защитой своей чести и достоинства.

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