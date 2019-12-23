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В Николаеве коммунальщики решили "опозорить" злостных должников

Комментариев: 3
На улицах Николаева появились "доски позора" со списками должников за отопление.
В Николаеве коммунальщики решили "опозорить" злостных должников
© facebook.com/nikoblteplo.com.ua/
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В Николаеве коммунальщики решили "опозорить" злостных должников
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В Николаеве начали борьбу со злостными неплательщиками за отопление. В разных районах города появились билборды с адресами должников и суммами долга. Об этом сообщила пресс-служба предприятия “Николаевоблтеплоэнерго“.

В городе разместили 5 билбордов со списками должников за отопление, которые будут обновляться каждый месяц. Каждый билборд содержит помимо списка должников лозунг “От Вашей уплаты зависит тепло в квартирах“.

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Исходя из информации на билбордах, “рекорд“ принадлежит владельцам квартиры, не оплатившим более 63 тысяч гривен за тепло. У остальных граждан из черного списка долги превышают 30, 40 и 50 тысяч.

Вместе с тем, СМИ Николаева уже задались вопросом, насколько законен такой способ борьбы с коммунальными долгами, ведь по адресам должников можно узнать их фамилии из доступных в интернете реестров. Также остается вопрос, пойдут ли “опозоренные“ владельцы квартир погашать долги или сразу обратятся в суд за защитой своей чести и достоинства.

Напомним, премьер-министр рассказал о ценах на газ. Гончарук пообещал, что газ этой зимой не подорожает.

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Теги: Николаев, отопление, долги по коммуналке, доска позора
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Комментариев (3)
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Хитрый-Лис    23.12.2019, 14:15
Оценка:  +2
Хитрый-Лис
Совок он и есть совок.
MrBlackXXX    23.12.2019, 14:10
Оценка:  0
MrBlackXXX
Судебные иски наверняка охладят пыл этих барыг,называющих себя коммунальщиками.
Света    23.12.2019, 14:09
Оценка:  +1
Света
Наследие совка в действии.
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