Объявлен приговор убийце ветерана АТО Олейника

Суд объявил приговор убийце ветерана АТО Олейника произошедшее в центре Киева в 2017 году.

Шевченковский суд города Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, которого обвиняли в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Киева у себя в Facebook.

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Также сообщается что, суд полностью поддержал позицию обвинения.

“К 13 годам лишения свободы приговорен обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года у Золотых ворот“, - написала секретарь прокуратуры.

Так, Сергей Олейник был убит возле музея “Золотые ворота“ 22 июня 2017 года. Чивиков утверждал, что ему тогда мешала громкая музыка - он живет неподалеку от места, где сын погибшего постоянно играл. Из-за этого произошел конфликт повлекший убийство Олейника.

Напомним, ранее под Днепром мужчина убил свою мать стулом и получил 12 лет тюрьмы

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