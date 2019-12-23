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Объявлен приговор убийце ветерана АТО Олейника

Комментариев: 1
Суд объявил приговор убийце ветерана АТО Олейника произошедшее в центре Киева в 2017 году.
Шевченковский районный суд
Шевченковский районный суд
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Шевченковский суд города Киева приговорил к 13 годам лишения свободы Анатолия Чивикова, которого обвиняли в убийстве ветерана АТО Сергея Олейника. Об этом сообщил пресс-центр прокуратуры Киева у себя в Facebook

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Также сообщается что, суд полностью поддержал позицию обвинения.

“К 13 годам лишения свободы приговорен обвиняемый в жестоком убийстве ветерана АТО Сергея Олейника, которое произошло в июне 2017 года у Золотых ворот“, - написала секретарь прокуратуры.

Так, Сергей Олейник был убит возле музея “Золотые ворота“ 22 июня 2017 года. Чивиков утверждал, что ему тогда мешала громкая музыка - он живет неподалеку от места, где сын погибшего постоянно играл. Из-за этого произошел конфликт повлекший убийство Олейника.

Напомним, ранее под Днепром мужчина убил свою мать стулом и получил 12 лет тюрьмы

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Теги: Суд, Олейник, Приговор
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Комментариев (1)
Операторська    23.12.2019, 14:27
Оценка:  0
Операторська
і для цього треба було 2,5 роки?
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