В Сети показали разруху и руины Донецка

Жители Донбасса опубликовали видео, показывающее в каком состоянии находится Донецк.

За годы оккупации Донецк превратился в руины Скриншот

За годы оккупации и войны некогда индустриально развитый Донецк превратился в руины. Видео “прелестей“ военного вторжения на Донбасс опубликовал в Twitter пользователь ZelloXoxma.

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“Жил такой себе Донецк “угнетенный“ Украиной, с новостройками, работой, новым аэропортом, с Лигой чемпионов на новом стадионе. А потом вдруг - бац!! И его “асвабадили“! - написал пользователь Twitter.

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Напомним, танкистке “ДНР“ украинский суд дал условный срок – за сотрудничество.

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