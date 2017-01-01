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“Мы теперь очень бедные”: Письмо украинки из СССР к Николаю растрогало сеть

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Девятилетняя девочка просила сахара и орешков.
Письмо 9-летней девочки
Письмо 9-летней девочки
facebook.com/andornata

В сети появилось письмо 9-летней девочки из СССР к святому Николаю, в котором девочка просит не забыть о ее бедной семье.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила жительница Закарпатской области Наталья Шимша. 

Она рассказала, что девочка, написавшая это письмо, родилась в семье Дидыков. Эта семья относится к одной из этнических групп русинов, которые в то время проживали в селе Велятино Хустского района Закарпатской области.

Нашли в домашнем архиве, 1949 год. Просьба к св. Николаю 9-летней сестренки моего мужа, которая вскоре умерла, потому что семью священника новая власть выбросила из дома в холодное подвальное помещение, где ребенок простудился, - написала Шимша.

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В письме девочка пишет, что ее семья теперь очень бедна, но молитву они знают. Она просит у Николая шоколад, яблоки, орешки, немного сахара. Кроме того, девочка просит не забывать о своей семье.

Пользователи сети очень растрогались этим письмом и трагической судьбой девочки. Многие пишут, что современным детям не понять трагичность этого письма.

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Напомним, во Львове детей поздравлял Святой Николай на БТРе. Перфоманс был частью торжеств в четь 40-летия 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

 

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Теги: письмо, святой Николай, СССР, голод
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