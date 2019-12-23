На Донбассе боевики разбросали вокруг школы боевые гранаты

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На временно оккупированной территории Луганской области вокруг здания одного из учебных заведений неизвестные разбросали наступательные гранаты “Ф-1“. Об этом сообщил во время брифинга представитель пресс-центра Министерства обороны Украины Михаил Шаравара.

По данным Главного управления разведки (ГУР) Украины, боевики усиливают передовые позиции соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ за счет их обустройства дополнительными минно-взрывными заграждениями.

С этой целью, с начала декабря этого года в передовых подразделениях противником завозятся новые партии мин и гранат, которые размещаются для хранения в необорудованных для этого местах и с нарушениями, - сказал Шаравара.

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По его словам, указанное привело к росту количества случаев их хищения, что усилило опасность для населения временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях.

Так, 20 декабря этого года вокруг здания одного из учебных заведений на временно оккупированной территории Луганской области были обнаружены разбросанные боеприпасы, в том числе наступательные гранаты “Ф-1“, которые используются оккупантами для установления так называемых “растяжек“, - рассказал Шаравара.

Напомним, террористы обстреляли жилые дома в Луганской области. Пророссийские боевики обстреляли жилые дома в селе Золотое-4.

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