В Нацполиция пообещали жестко реагировать на попытки восстановить игорный бизнес

В Национальной полиции пообещали жестко реагировать на любые попытки восстановления незаконного игорного бизнеса.

Национальная полиция пообещала гражданам жестко реагировать на все попытки восстановления незаконной деятельности игорных заведений. Об этом заявили в пресс-центре Нацполиции на странице в Facebook.

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В полиции заявили, что на данный момент на всей территории Украины работает 715 мобильных групп, которые постоянно осуществляют мониторинг, а также превентивные меры по выявлению незаконного игорного бизнеса.

Обращаемся ко всем гражданам: если вы видите, что такие заведения функционируют, немедленно сообщайте об этом на линию 102 для оперативного и надлежащего реагирования, - написано в сообщение.

Напомним, ранее Рябошапка намекнул, что силовики “крышевали“ игорные залы.

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