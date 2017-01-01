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Дубинский показал, как прошел корпоратив в НБУ

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На корпоративе Нацбанка танцевали Go-Go.
Нардеп не оценил танцы
Нардеп не оценил танцы
Скриншот из видео

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Дубинский раскритиковал корпоратив в НБУ. Нардеп посчитал недопустимым на таком мероприятии присутствие танцовщиц Go-Go. Об этом Дубинский написал в Телеграм.

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“Это корпоративное празднование Нового года в НБУ, который устроили в субботу Смолий и Рожкова. Впервые в истории Центробанка на перилах главного операционного зала пляшут стриптизерши“ - прокомментировал опубликованное видео нардеп.

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Напомним, появились фото и видео корпоратива Слуги народа. Президентская партия провела новогодний корпоратив в так называемом вертодроме Януковича. Также присутствовал Зеленский, представители ОП и Кабмина.

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Теги: корпоратив, НБУ, Александр Дубинский
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