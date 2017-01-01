Одесситка отсудила у отеля 30 тыс грн за буллинг
Жительница Одессы отсудила у отеля 30 тысяч гривен моральной компенсации за систематическую травлю.
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Об этом сообщает Пушкинская.
Сообщается, что отель находится на улице Еврейской в Одессе, а женщина живет над ним.
По материалам суда, с 2015 года руководство отеля обращалось в полицию и ГСЧС с жалобами, что женщина их систематически затапливает. Из-за переживаний у женщины случился инфаркт.
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Интересно, что собственники отеля не подкрепляли свои жалобы о затоплениях фактами и документами.
Суд учел все доказательства и доводы сторон и принял решение. Руководство отеля должно выплатить женщине 30 тысяч гривен за буллинг.
Напомним, на Волыни учительница затравила девочку из-за религии. Мать девочки дала комментарии журналистам, чтоб наказать педагога.
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