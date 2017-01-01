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В ООС назвали имя очередного погибшего воина на Донбассе

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На Донбассе погиб Герман Соловьев.
Герману было 29 лет
Герману было 29 лет
93-тя ОМБр Холодный Яр / Facebook

В ООС назвали имя очередного погибшего воина на Донбассе. Им оказался 29-летний Герман Соловьев. Об этом ООС сообщает в Facebook.

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“Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения“ - говорится в сообщении. 

В результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью

“Командование ООС выражает соболезнования родным и близким погибшего воина“ - подытожили в сообщении.

Напомним, за сутки 7 декабря на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще трое были ранены. Враг применял минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.

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Теги: ООС, Погибший, герман соловьев
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