В ООС назвали имя очередного погибшего воина на Донбассе
На Донбассе погиб Герман Соловьев.
В ООС назвали имя очередного погибшего воина на Донбассе. Им оказался 29-летний Герман Соловьев. Об этом ООС сообщает в Facebook.
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“Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады Холодный Яр - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения“ - говорится в сообщении.
В результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения несовместимые с жизнью
“Командование ООС выражает соболезнования родным и близким погибшего воина“ - подытожили в сообщении.
Напомним, за сутки 7 декабря на Донбассе погиб один боец ВСУ, еще трое были ранены. Враг применял минометы калибра 82 мм, а также гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и другое стрелковое оружие.