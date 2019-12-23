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У Зеленского отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Комментариев: 14
Представительство президента Украины в Крыму назвало действия оккупантов незаконными.
Путин лично открыл ж/д сообщение в оккупированный Крым
Путин лично открыл ж/д сообщение в оккупированный Крым
кадр из видео

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Запуск железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, а также несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина на полуостров, состоявшиеся сегодня, являются незаконными. Об этом говорится в заявлении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, размещенном в Facebook.

В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

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Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - “является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

Напомним, Россия запустила железнодорожное сообщение по крымскому мосту. Российский президент лично проехал на первом официальном поезде по мосту из Тамани в оккупированную Керчь.

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Теги: Крым, Крымский мост, Путин, Россия
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Комментариев (14)
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MrBlackXXX    23.12.2019, 15:58
Оценка:  -1
MrBlackXXX
Одобрямс!
Крым-Украина    23.12.2019, 15:57
Оценка:  +1
Крым-Украина
Забил и Коломойский отреагировали : сильно надули щеки, купили билеты и ещё заказали газа с кацапии.
zheka-yakob    23.12.2019, 15:49
Оценка:  -1
zheka-yakob
Смешно
)))))))))))))))))))))
YSL    23.12.2019, 15:41
Оценка:  -2
YSL
Ну что ж сказал ВВП "В добрый путь " и махнул рукой.
ЗаУкраїну    23.12.2019, 15:25
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
Поплюйте на зеркало, убогие.
Avenger_    23.12.2019, 15:21
Оценка:  +2
Avenger_
мудан тоже был незаконным.И что ? Кто понес ответственность?
МонШер    23.12.2019, 15:39
Оценка:  -5
МонШер
Любой народ имеет право на сопротивление диктатуре. Это один из основополагающих принципов демократии. И никто за это отвечать не должен. К ответу нужно привлекать диктаторов - гитлеров, сталиных, пиночетов, чаушесков,путиных, януковичей и иже с ними. Убивать не оязательно- но в дурдом- самый раз.
ЗаУкраїну    23.12.2019, 15:55
Оценка:  -1
ЗаУкраїну
ну что же ты список не продолжил...потрошенко,тимоше нко, палубий,тягнипук...если из них кто-то еще и не был полновластным диктатором, но зато как стремились, и продолжают стремиться.
VSHIVANKA    23.12.2019, 15:10
Оценка:  +1
VSHIVANKA
А ГДЕ УКРОПНЫЙ МОСКИТНО - НАДУВНОЙ ФЛОТ ?!
ГДЕ МОЛОТЫ - НЕПТУНЫ ?!
ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ДЫМЯТСЯ РУИНЫ АГРЕССИВНОГО МОСТА ?!
ГДЕ ПАСТОР КУРИНАЯ ПОПКА С УГРОЗАМИ ВЗОРВАТЬ ВСЁ К ХЕРАМ ?!
МонШер    23.12.2019, 15:44
Оценка:  -3
МонШер
Мы не путинцы и не кадыровцы- нам руины ни к чему. И трупы нам не нужны. Мы бы жили в мире- но сосед попался буйно-сумашедший, ему земли маловато. Я лично готов пожертвовать 1х 2 м, любой глубины - хоть сегодня. Но не в Крыму и не на Донбассе.
Лошко    23.12.2019, 15:02
Оценка:  +1
Лошко
Ну так объявите им за это войну... А то чего просто так словоблудием и плиздабольством заниматься?
МонШер    23.12.2019, 15:47
Оценка:  -1
МонШер
Воевать с сумасшедшими? Хотелось бы по-мирному и по справедливому, и без войны.
VSHIVANKA    23.12.2019, 15:01
Оценка:  -1
VSHIVANKA
СКУЧНО ДЕВОЧКИ .........
Lyonya-Space    23.12.2019, 15:02
Оценка:  -3
Lyonya-Space
Что, и вши не кусают? Привыкло?
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