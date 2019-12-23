У Зеленского отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту
Читай также: Лавров сделал циничное заявление о Крыме
Запуск железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, а также несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина на полуостров, состоявшиеся сегодня, являются незаконными. Об этом говорится в заявлении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, размещенном в Facebook.
В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе между Крымом и Херсонской областью.
Читай также: Вопрос Крыма нужно обсуждать вне рамок “нормандского формата“
Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - “является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.
Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.
Напомним, Россия запустила железнодорожное сообщение по крымскому мосту. Российский президент лично проехал на первом официальном поезде по мосту из Тамани в оккупированную Керчь.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.
)))))))))))))))))))))
ГДЕ МОЛОТЫ - НЕПТУНЫ ?!
ПОЧЕМУ ДО СИХ ПОР НЕ ДЫМЯТСЯ РУИНЫ АГРЕССИВНОГО МОСТА ?!
ГДЕ ПАСТОР КУРИНАЯ ПОПКА С УГРОЗАМИ ВЗОРВАТЬ ВСЁ К ХЕРАМ ?!