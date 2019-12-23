У Зеленского отреагировали на запуск поездов по Крымскому мосту

Представительство президента Украины в Крыму назвало действия оккупантов незаконными.

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Запуск железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом, а также несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина на полуостров, состоявшиеся сегодня, являются незаконными. Об этом говорится в заявлении Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым, размещенном в Facebook.

В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд во временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе между Крымом и Херсонской областью.

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Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - “является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

Напомним, Россия запустила железнодорожное сообщение по крымскому мосту. Российский президент лично проехал на первом официальном поезде по мосту из Тамани в оккупированную Керчь.

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