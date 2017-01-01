Отнял машину, избил и бросил в лесу: Под Киевом напали на женщину

При задержании преступника едва не дошло до стрельбы.

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В лесу возле села Мотыжин Киевской области охотники нашли тяжело избитую женщину. Оказалось, что мужчина, которого она согласилась подвезти в столицу, избил ее, бросил в лесу и уехал на ее автомобиле. Для поимки преступника полиция Киевской области ввела оперативный план “Перехват“, сообщает пресс-служба правоохранителей.

Правоохранители задержали преступника на одной из проселочных дорог области. Мужчина остановил машину только после того, как полицейские предупредили о возможном применении оружия.

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Оказалось, что злоумышленник ранее работал у пострадавшей в качестве строителя. Поэтому женщина ничего не заподозрила, когда он попросил у нее перекусить и подвезти его в Киев. Однако как только они сели в машину, мужчина набросился на хозяйку, жестоко избил и, полуживую, выбросил ее посреди леса.

Теперь мужчине грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. (ч. 3 статьи 289 УКУ - Незаконное завладение транспортным средством).

Напомним, мужчина нападал на людей с ножом на остановке в Запорожской области. В результате нападений погиб один человек, трое получили ранения.

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