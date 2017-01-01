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Дочь депутата получила 200 тыс грн помощи из бюджета

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В Запорожье Дарье Колесник была предоставлена материальная помощь для отца.
Александр Колесник - депутат Запорожского горсовета
Александр Колесник - депутат Запорожского горсовета
Честно

Депутаты городского совета Запорожья приняли решение о выделении помощи в размере 229 тыс грн для Дарьи Колесник. Средства были предоставлены на лечение отца, депутата от Оппозиционного блока Александра Гончара. Его доход в прошлом году составил 600 тыс грн, сообщает Честно. 

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Депутатский фонд - это средства из бюджета города, которые избранники имеют право распределять на нужды жителей. В Запорожье общий размер фонда составил 64 миллиона гривен, которые равномерно разделены между избранниками. В этом году каждый депутат имел право по своему усмотрению направить на нужды горожан миллион гривен“ - говорится в сообщении.

Александр Гончар является депутатом Запорожского горсовета. Он утверждает, что деньги потратил на операцию

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“Часть этих денег, а именно 30%, депутаты могли выделять в качестве материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудном положении. Именно таким образом материальную помощь получила Дарья Колесник. Девушке выделили деньги по решению Запорожского городского совета от 30 января 2019 года“ - подытожили в Честно.

Решение о выделении помощи
Решение о выделении помощи
Честно

Напомним, суд признал Сытника виновным в коррупции. Служители Фемиды решили судьбу главы НАБУ.

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Теги: александр гончар, дарья колесник, помощь, горсовет запорожья
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