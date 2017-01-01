Под Запорожьем 22-летний парень порезал людей на остановке: есть жертвы

Один человек погиб, еще трое - ранены.

В селе Воздвижевка Запорожской области неадекватный парень напал с ножом на людей.

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Об этом пишет пресс-служба полиции Запорожской области.

Инцидент случился 22 декабря в 2 часа ночи. Сообщается, что на остановке обнаружили труп мужчины, еще трех человек с ножевыми ранениями доставили в больницу.

Копы оперативно установили личность нападающего. По подозрению в нападении и убийстве правоохранители задержали 22-летнего парня.

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Предварительно установлено, что парень напал на людей в ходе конфликта. Его задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство). Также по данному факту возбуждено производство по ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) УК (наказание - вплоть до пожизненного).

В ближайшее время суд будет избирать меру пресечения для задержанного.

Напомним, в Днепре возле роддома нашли труп мужчины. Акушерка увидела погибшего в окно и вызвала полицию. В кармане у мужчины нашли очки и мягкую игрушку.

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