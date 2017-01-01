СБУ раскрыла схему незаконного получения паспортов стран ЕС в Украине

Служба безопасности Украины раскрыла схему незаконного получения паспортов стран Евросоюза в Украине.

Масштабную схему противоправного получения паспортов одной из стран Европейского Союза гражданами РФ и стран СНГ разоблачила контрразведка Службы безопасности Украины. Об этом говорится на официальном сайте СБУ.

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Так, в состав группировки, в которую входили несколько человек из западной Украины, наладила схему незаконной легализации иностранцев на территории ЕС.

Для своих клиентов дельцы подделали документы, в частности свидетельства о рождении, справки о наличии родственников и архивные материалы. Стоимость услуг по подготовке “пакета“ составляла от 2 до 5 тысяч евро, - комментируют в СБУ.

Организаторы схемы также заручились поддержкой одного из чиновников зарубежного консульского учреждения.

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“Оперативники украинской контрразведки установили более 2 тысяч человек, преимущественно граждане РФ и стран СНГ, которые пытались использовать нелегальный механизм получения паспортов европейской страны“, - подытожили в СБУ.

Напомним, ранее в СБУ заявили о вербовке сепаратистами переданных заключенных

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