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Сослуживец "Рифмастера": Мина была деактивирована

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Полковник ВСУ рассказал, откуда взялась мина у Антоненко .
Полковник ВСУ Алексей Никифоров выступил на судебном заседании по Антоненко
Полковник ВСУ Алексей Никифоров выступил на судебном заседании по Антоненко
Скриншот

Сослуживец Андрея Антоненко, полковник ВСУ Алексей Никифоров заявил, что мина, которую нашли у Антоненко бомба была деактивирована, ее использовали для фотографий в соцсетях. Об этом он заявил в ходе апелляционного заседания по мере пресечения Антоненко. 

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Никифоров заявил, что на мине могут быть и его отпечатки пальцев.

“Про мину, которую фотографировали, выкладывали фотографии в соцсети, потому что это красивая фотография сержанта - она деактивирована. Следы, которые там, скорее всего там мои отпечатки пальцев. Я готов дать следствию свои руки, проверьте пожалуйста. Эта та мина, которую я видел, ее фотографировали и выкладывали в социальные сети“, - рассказал Никифоров. 



Напомним, депутаты и артисты пришли взять Антоненко на поруки.

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Теги: Рифмастер, Антоненко, Шеремет, мина, суд
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