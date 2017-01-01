Сослуживец "Рифмастера": Мина была деактивирована

Полковник ВСУ рассказал, откуда взялась мина у Антоненко .

Сослуживец Андрея Антоненко, полковник ВСУ Алексей Никифоров заявил, что мина, которую нашли у Антоненко бомба была деактивирована, ее использовали для фотографий в соцсетях. Об этом он заявил в ходе апелляционного заседания по мере пресечения Антоненко.

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Никифоров заявил, что на мине могут быть и его отпечатки пальцев.



“Про мину, которую фотографировали, выкладывали фотографии в соцсети, потому что это красивая фотография сержанта - она деактивирована. Следы, которые там, скорее всего там мои отпечатки пальцев. Я готов дать следствию свои руки, проверьте пожалуйста. Эта та мина, которую я видел, ее фотографировали и выкладывали в социальные сети“, - рассказал Никифоров.





Напомним, депутаты и артисты пришли взять Антоненко на поруки.

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