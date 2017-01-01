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После бунта в СИЗО Кропивницкого умер заключенный

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В СИЗО Кропивницкого, где произошел бунт, нашли мертвого заключенного.
После бунта в СИЗО Кропивницкого умер заключенный
© facebook.com
Фото 1/8
  • Следственный изолятор временного содержания Кропивницкий
  • Травмированный заключенный
  • Следственный изолятор временного содержания Кропивницкий
  • Еда в СИЗО
  • Травмированный заключенный
  • Травмированный заключенный
  • Следственный изолятор временного содержания Кропивницкий
  • Скриншот
После бунта в СИЗО Кропивницкого умер заключенный
Следственный изолятор временного содержания Кропивницкий
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В кропивницком СИЗО, где несколько дней назад случился бунт заключенных, 20 декабря обнаружили умершего заключенного. Как говорит медицинское заключение, причиной смерти является отравление неизвестным веществом. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова на своей странице в Facebook

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По словам Денисовой, телесных повреждений в ходе осмотра трупа следственно-оперативной группой не было обнаружено.

Денисова также говорит, что подтвердились факты, что при проведении мероприятий по стабилизации ситуации были превышены полномочия со стороны сотрудников групп быстрого реагирования: применялся скотч для фиксации заключенных, применялись меры физического воздействия в отношении людей с инвалидностью и несовершеннолетних.

Напомним, ранее во время подавления бунта в СИЗО заключенных жестоко избили

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Теги: СИЗО, Кропивницкий, Бунт
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