СБУ задержало троих человек, которые за год 15 раз "минировали" ТРЦ

Служба безопасности Украины задержала троих подозреваемых, которые 15 раз "минировали" ТРЦ.

Служба безопасности Украины в Киеве задержала троих подозреваемых, которые на протяжении года 15 раз сообщали о «минировании» одного из столичных торгово-развлекательных комплексов. Об этом на официальном сайте сообщает пресс-служба СБУ.

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По словам СБУ в состав группы входило трое жителей столицы. Злоумышленники совершали звонки с угрозами совершения взрывов в одном из торгово-развлекательных центров в Голосеевском районе. Заказчиком анонимных сообщений был столичный бизнесмен, экс-руководитель службы охраны заведения.

По предварительной информации, из-за “минирования“ ТРЦ бывшие его владельцы пытались отомстить нынешним руководителям учреждения за неразрешенный коммерческий спор, - говорится в сообщении.

В спецслужбе отмечают, что в течение года злоумышленники совершили такие действия 15 раз. За каждый звонок они получали от 100 до 150 долларов.

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“Сумма нанесенных убытков за проведение мероприятий реагирования на сообщения злоумышленников составляет более 3 миллионов гривен“, - пишет СБУ.

Четырем фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее СБУ раскрыла схему незаконного получения паспортов стран ЕС в Украине

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