В Днепре задержали преступников, обстрелявших авто из гранатомета

Четверо участников группировки были задержаны во время полицейской спецоперации.

23 декабря правоохранители задержали членов преступной группировки, которые ранее в этом году расстреляли автомобиль бизнесмена из гранатомета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области.

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29 января на перекрестке улицы Литейной и Крутогорного спуска в Соборном районе Днепра один из членов группировки выстрелил с ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». Во время взрыва в салоне автомобиля находился 46-летний водитель и пассажир. Каким-то чудом, в результате взрыва люди не пострадали.



Правоохранители выяснили, что четверо мужчин получили заказ на убийство бизнесмена. По версии следствия, один из мужчин был посредником между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий вел наружное наблюдение, а четвертый открыл по автомобилю огонь с ручного противотанкового гранатомета.

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23 декабря в Днепре полицейские задержали преступников. В салоне машины одного из них нашли пистолет. Двое задержанных были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство.



Мужчинам грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, В Гидропарке произошла стрельба: Есть тяжело раненый, введен план “Сирена“.

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