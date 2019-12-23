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В Днепре задержали преступников, обстрелявших авто с гранатомета

Комментариев: 0
Четверо участников группировки были задержаны во время полицейской спецоперации.
В Днепре обстреляли авто бизнесмена
В Днепре обстреляли авто бизнесмена
dp.npu.gov.ua

23 декабря правоохранители задержали членов преступной группировки, которые ранее в этом году расстреляли автомобиль бизнесмена из гранатомета. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области. 

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29 января на перекрестке улицы Литейной и Крутогорного спуска в Соборном районе Днепра один из членов группировки выстрелил с ручного противотанкового гранатомета в сторону автомобиля «Toyota Land Cruiser 200». Во время взрыва в салоне автомобиля находился 46-летний водитель и пассажир. Каким-то чудом, в результате взрыва люди не пострадали.

Правоохранители выяснили, что четверо мужчин получили заказ на убийство бизнесмена. По версии следствия, один из мужчин был посредником между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий вел наружное наблюдение, а четвертый открыл по автомобилю огонь с ручного противотанкового гранатомета. 

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23 декабря в Днепре полицейские задержали преступников. В салоне машины одного из них нашли пистолет. Двое задержанных были ранее судимы за подготовку к убийству и вымогательство.

Мужчинам грозит от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, В Гидропарке произошла стрельба: Есть тяжело раненый, введен план “Сирена“.

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Теги: Днепр, задержание, гранатомет, стрельба
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    23.12.2019, 17:37
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Я так понимаю, что редактор на бм неисправим.
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