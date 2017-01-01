В Минске всё-таки договорились провести обмен до конца года

Однако точная дата и количество подлежащих обмену лиц до сих пор не названы.

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Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) в Минске договорились об обмене пленных в формате “всех установленных на всех установленных». Об этом сообщил представитель РФ на переговорах Борис Грызлов, пишет “Интерфакс-Украина“.

Контактная группа согласовала условия освобождения и обмена удерживаемых лиц до конца года, - сказал он.

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Как пишет “Громадське“, так называемая “омбудсмен “ДНР“ Дарья Морозова также подтвердила эту договоренность. По ее словам, сейчас ведется работа по подготовке окончательного списка лиц и даты обмена.

Напомним, министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Трехсторонняя контактная группа ранее не смогла согласовать списки на обмен, так как Киев стремится вернуть максимальное число людей. Также появлялась информация о том, что обмен задерживается из-за нежелания некоторых пленных возврата в ОРДЛО.

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