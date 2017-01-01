В Киеве снова побит температурный рекорд

Столбик термометра показал в понедельник 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха в 2015 году..

В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23 декабря, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.

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По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.

Такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.

Учитывая высокий температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году, - говорится в сообщении.

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Напомним, ранее сообщалось, что киевская погода установила новый температурный рекорд. В Киеве температура побила предыдущий рекорд почти на 2 градуса.

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