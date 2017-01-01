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В Киеве снова побит температурный рекорд

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Столбик термометра показал в понедельник 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха в 2015 году..
Побит рекорд 2015 года
Побит рекорд 2015 года
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В Киеве установлен еще один температурный рекорд за понедельник, 23  декабря, сообщает Центральная геофизическая обсерватория.
 
По данным метеорологов, после полудня столбик термометра поднялся до 10,2 градусов тепла и повторил максимальное значение температуры воздуха для этого дня, которое было зафиксировано в 2015 году.
 
Такая температура воздуха по климатической норме соответствует максимальной температуре 25 октября.
 
Учитывая высокий температурный фон и прогноз Украинского гидрометцентра, существует большая вероятность превышения сегодня и среднесуточной температуры воздуха в Киеве, которая была установлена в 2015 году, - говорится в сообщении.
 
Напомним, ранее сообщалось, что киевская погода установила новый температурный рекорд. В Киеве температура побила предыдущий рекорд почти на 2 градуса.
 

 

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Теги: Киев, рекорд, температура
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