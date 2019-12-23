“Россия - чудовищная страна”: писатель из РФ просит убежище в Украине

Борис Стомахин просит политубежище.

Российский публицист Борис Стомахин, которого в РФ осудили за экстремизм, попросил политическое убежище в Украине.

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Об этом он заявил сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции, передают Украинские новости.

Выступая перед журналистами, Стомахин назвал Украину своим домом и сравнил ее с Россией.

Я прошу убежища. Здесь я считаю правильным просить убежище. Я здесь дома, можно сказать. Больше, чем там, в России. Там чудовищная страна, - заявил Стомахин.

Он отметил, что просит политубежище в Украине поскольку ему понятен украинский язык, культура и идеи Майдана.

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Для справки!

Борис Стомахин - это российский писатель, который работает в жанре публицистики. Его осудили в РФ за разжигание национальной вражды и призывы к экстремистским действиям. В 2006 году его осудили на пять лет. В 2012 году снова был задержан и в 2014 году его снова осудили. Вышел на свободу в 2019 году и покинул России, боясь новых задержаний.

Напомним, российский правозащитник переехал в Киев. Виктора Корба в России подозревают в оправдании терроризма за цитирование материалов судебного процесса.

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