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“Россия - чудовищная страна”: писатель из РФ просит убежище в Украине

Комментариев: 6
Борис Стомахин просит политубежище.
Борис Стомахин
Борис Стомахин
Википедия

Российский публицист Борис Стомахин, которого в РФ осудили за экстремизм, попросил политическое убежище в Украине.

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Об этом он заявил сегодня, 23 декабря, на пресс-конференции, передают Украинские новости.

Выступая перед журналистами, Стомахин назвал Украину своим домом и сравнил ее с Россией.

Я прошу убежища. Здесь я считаю правильным просить убежище. Я здесь дома, можно сказать. Больше, чем там, в России. Там чудовищная страна, - заявил Стомахин.

Он отметил, что просит политубежище в Украине поскольку ему понятен украинский язык, культура и идеи Майдана.

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Для справки!

Борис Стомахин - это российский писатель, который работает в жанре публицистики. Его осудили  в РФ за разжигание национальной вражды и призывы к экстремистским действиям. В 2006 году его осудили на пять лет. В 2012 году снова был задержан и в 2014 году его снова осудили. Вышел на свободу в 2019 году и покинул России, боясь новых задержаний.

Напомним, российский правозащитник переехал в Киев. Виктора Корба в России подозревают в оправдании терроризма за цитирование материалов судебного процесса.

 

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Теги: Стомахин, политубежище, РФ, Украина
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Комментариев (6)
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РАЗГЕЛЬДЯЙ    23.12.2019, 18:40
Оценка:  +1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Шо ж Вы такие злые.
Переехал человек в другую страну где ему комфортней, и никто не посадит за инакомыслие.
VSHIVANKA    23.12.2019, 18:01
Оценка:  -3
VSHIVANKA
" ПИСАТЕЛЬ "' ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ ТОЧНО ТАКОЙ ЖЕ КАК И СЕНЦОВ "
РЕЖИССЁР " ......)))
ВыВсеВрети    23.12.2019, 18:20
Оценка:  -2
ВыВсеВрети
ВШИВАЯ ДЫРКА, ПО ВСЕ ВИДИМОСТИ ТЫ ТОЧНО ТАКА ЖЕ МЛЯТЬ КОТОРЫХ НА ДОРОГАХ СТОИТ МНОГО!...)))))))
fimatut    23.12.2019, 17:55
Оценка:  -12
fimatut
Пи да рчонок кацапский
VVTF2wtf_uebok    23.12.2019, 17:58
Оценка:  -5
VVTF2wtf_uebok
А ты у е б а н, какой п и д а р ч ё о н о к, каклятский?
ВыВсеВрети    23.12.2019, 18:17
Оценка:  -1
ВыВсеВрети
ты же у е б а н к а ц а п с к и й!...)))))))
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