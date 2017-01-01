Украинская сторона подтвердила обмен пленными до конца года

Окончательные списки на обмен сейчас "дошлифовывают".

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Возвращение удерживаемых лиц между Украиной и подконтрольными РФ псевдо-республиками “ДНР“ и “ЛНР“ состоится до конца этого года, как об этом и договорились лидеры “нормандской четверки“ в Париже 9 декабря. Об этом сообщила представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Валерия Лутковская, сообщает пресс-служба Президента Украины.

Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями, - отметила Валерия Лутковская.

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По словам представительницы Украины в гуманитарной подгруппе, пока стороны окончательно “дошлифовуют“ списки.

Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения – судьбы людей, - подчеркнула она.

Напомним, ранее о достигнутой сегодня договоренности провести обмен пленными сообщил представитель РФ на переговорах Борис Грызлов.

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