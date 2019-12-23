Экс-бойцов "Беркута" готовят на обмен - СМИ

Бывших "Беркутовцев" могут обменять до конца года.

Украинская сторона может передать боевикам так называемых «ДНР» и «ЛНР» бывших бойцов подразделения “Беркут“, которых обвиняют в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014. Об этом сообщает “Громадське“ со ссылкой на свои собственные источники.

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Сообщается, что “экс-беркутовцам“ готовят изменение меры пресечения, соответствующее ходатайство прокуроры подадут на следующем судебном заседании. Судебное рассмотрение в их деле состоится 24 декабря.



Напомним, Виталия Кличко вызвали на допрос по делу о расстрелах на Евромайдане.

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