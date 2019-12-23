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Экс-бойцов "Беркута" готовят на обмен - СМИ

Комментариев: 1
Бывших "Беркутовцев" могут обменять до конца года.
Бойцов "Беркута" обвиняют в расстрелах на Майдане
Бойцов "Беркута" обвиняют в расстрелах на Майдане
gp.gov.ua

Украинская сторона может передать боевикам так называемых «ДНР» и «ЛНР» бывших бойцов подразделения “Беркут“, которых обвиняют в расстреле людей на Институтской 20 февраля 2014. Об этом сообщает “Громадське“ со ссылкой на свои собственные источники.  

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Сообщается, что “экс-беркутовцам“ готовят изменение меры пресечения, соответствующее ходатайство прокуроры подадут на следующем судебном заседании. Судебное рассмотрение в их деле состоится 24 декабря.

Напомним, Виталия Кличко вызвали на допрос по делу о расстрелах на Евромайдане.

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Теги: Беркут, обмен, всех на всех, образовании
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Комментариев (1)
Letohradek    23.12.2019, 18:10
Оценка:  +2
Letohradek
Зэбилы будут довольны таким действом, власти охрыпшей крысы,
не правда ли?
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