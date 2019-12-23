Медведев напомнил Украине о трехмиллиардном "долге Януковича"

После подписания газового договора между Украиной и Россией премьер Медведев напомнил о трехмиллиардном "долге Януковича".

Как гласит подписанный протокол об урегулировании всех вопросов российско-украинского сотрудничества по газу, “Газпром“ должен будет обеспечить исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда, но российская сторона надеется, что и решение по “кредиту Януковича“ также будет исполнено Украиной. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в Facebook.

Читай также: “Серьезные люди давно поняли!”: Лавров сделал циничное заявление о Крыме

“Протокол предусматривает прекращение взаимных претензий по всем действующим контрактам, и правительство России будет действовать строго в рамках этого протокола. Поручил коллегам из правительства отследить, чтобы все, что предусматривает этот документ, было реализовано на практике“, - написал Медведев.

Премьер РФ добавил, что согласно протоколу, “Газпром“ должен будет обеспечить исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Надеюсь, что и другие решения иностранных судов, истцом в которых выступает Российская Федерация, прежде всего – по спору, касающемуся возврата государственного кредита, выданного государству Украина (“долг Януковича“ -ред.), будут надлежащим образом исполнены. Поручил коллегам, которые ведут эту тему, следить за этим процессом, - подытожил Медведев.

Напомним, ранее в РФ опровергли заключение газовых контрактов с украинскими компаниями

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.