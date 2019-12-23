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Медведев напомнил Украине о трехмиллиардном "долге Януковича"

Комментариев: 7
После подписания газового договора между Украиной и Россией премьер Медведев напомнил о трехмиллиардном "долге Януковича".
Президент РФ Путин и Премьер-министр Медведев
Президент РФ Путин и Премьер-министр Медведев
facebook.com

Как гласит подписанный протокол об урегулировании всех вопросов российско-украинского сотрудничества по газу, “Газпром“ должен будет обеспечить исполнение решения Стокгольмского арбитражного суда, но российская сторона надеется, что и решение по “кредиту Януковича“ также будет исполнено Украиной. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев в Facebook

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“Протокол предусматривает прекращение взаимных претензий по всем действующим контрактам, и правительство России будет действовать строго в рамках этого протокола. Поручил коллегам из правительства отследить, чтобы все, что предусматривает этот документ, было реализовано на практике“, - написал Медведев.

Премьер РФ добавил, что согласно протоколу, “Газпром“ должен будет обеспечить исполнение решения Стокгольмского арбитража.

Надеюсь, что и другие решения иностранных судов, истцом в которых выступает Российская Федерация, прежде всего – по спору, касающемуся возврата государственного кредита, выданного государству Украина (“долг Януковича“ -ред.), будут надлежащим образом исполнены. Поручил коллегам, которые ведут эту тему, следить за этим процессом, - подытожил Медведев.

Напомним, ранее в РФ опровергли заключение газовых контрактов с украинскими компаниями

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Теги: Медведев, Россия
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Комментариев (7)
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Брюква_и_Клюква    23.12.2019, 19:03
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Медведьев все время растет. Нынче он со своими 162 см уже выше Xyйла. Или это Xyйло скукоживается?
TarasChuprynka    23.12.2019, 19:00
Оценка:  +3
TarasChuprynka
"долг Януковича", а при чём тут Украина?
fire_fly    23.12.2019, 18:56
Оценка:  -2
fire_fly
"То письмо, что ты писал мне, сало-масло шли, я не получала" (старая окраинская мудрость)
ОХОТНИК    23.12.2019, 18:46
Оценка:  +4
ОХОТНИК
Залог же забрали,бегает по Ростову
Letohradek    23.12.2019, 18:33
Оценка:  +5
Letohradek
Уркач Витя живет сейчас в Ростове. Какие проблемы вытряхнуть из Витьска должок?
Woodbrother    23.12.2019, 18:26
Оценка:  +4
Woodbrother
Надо напомнить дурачку медведеву о 100 миллиардном долларовом долге за разграбленный Донбасс и Крым.
VVTF2wtf_uebok    23.12.2019, 18:21
Оценка:  -9
VVTF2wtf_uebok
Та хули этим конченным нищебродам напоминать
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