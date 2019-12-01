Украина - среди лидеров стран по смертности из-за экологии

Украина попала в пятерку стран по смертности из-за загрязнения окружающей среды.

Украина заняла четвертое место среди европейских стран по количеству смертей, обусловленных загрязнением окружающей среды. Об этом свидетельствует исследование Глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения.

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Сообщается, что каждый год в Украине из-за экологических проблем умирают 57 258 человек. Таким образом Украина занимает четвертое место в списке европейских стран.



Первое место с отрывом занимает Российская Федерация (118, 867 смертей), за ней идет Германия (68, 300 смертей), на третьем месте - Турция (57 779 смертей).



Напомним, Хаджибейский лиман находится на грани техногенной катастрофы.

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