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Украина - среди лидеров стран по смертности из-за экологии

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Украина попала в пятерку стран по смертности из-за загрязнения окружающей среды.
Украина - среди лидеров по смертности из-за экологии
Украина - среди лидеров по смертности из-за экологии
depositphotos

Украина заняла четвертое место среди европейских стран по количеству смертей, обусловленных загрязнением окружающей среды. Об этом свидетельствует исследование Глобального альянса по вопросам здоровья и загрязнения. 

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Сообщается, что каждый год в Украине из-за экологических проблем умирают 57 258 человек. Таким образом Украина занимает четвертое место в списке европейских стран. 

Первое место с отрывом занимает Российская Федерация (118, 867 смертей), за ней идет Германия (68, 300 смертей), на третьем месте - Турция (57 779 смертей).

Напомним, Хаджибейский лиман находится на грани техногенной катастрофы.

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