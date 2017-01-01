Зеленский назначил 49 судей в местные суды
Президент издал указы о назначении судей в местные суды.
23 декабря Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о назначении судей в местные суды. Соответствующие распоряжения были сегодня опубликованы на официальном Портале президента Украины.
Читай также: Дочь депутата получила 200 тыс грн помощи из бюджета
В местных общих судах назначаются на должности:
- Судьи Барского районного суда Винницкой области Питель Елену Витальевну.
- Судьи Винницкого городского суда Винницкой области Гуменюка Константина Петровича.
- Судьи Желтоводского городского суда Днепропетровской области Крамар Елену Николаевну.
- Судьи Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области Майну Анну Евгеньевну.
- Судьи Днепровского районного суда города Днепродзержинска Днепропетровской области Замкову Яну Васильевну.
- Судьи Добропольского горрайонного суда Донецкой области Корнееву Владлену Викторовну.
- Судьи Дружковского городского суда Донецкой области Рагозину Светлану Олеговну.
- Судей Краматорского городского суда Донецкой области: Михальченко Анастасию Александровну,
- Фомину Юлию Владимировну.
- Судей Жовтневого районного суда города Мариуполя Донецкой области: Икорскую Елизавету Сергеевну,
Читай также: Венецианская комиссия дала указания Зеленскому по судебной реформе
- Федоренко Татьяну Ивановну.
- Судьи Виноградовского районного суда Закарпатской области Кашубу Антона Валерьевича.
- Судьи Иршавского районного суда Закарпатской области Питерских Марианну Александровну.
- Судьи Токмакского районного суда Запорожской области Петренко Людмилу Васильевну.
- Судьи Коммунарского районного суда города Запорожья Тучкова Сергея Сергеевича.
- Судьи Ленинского районного суда города Запорожье Добрева Николая Васильевича;
- Судьи Калушского горрайонного суда Ивано-Франковской области Сухарник Ирину Игоревну.
- Судьи Коломыйского горрайонного суда Ивано-Франковской области Махно Наталью Владимировну.
- Судьи Кировского районного суда города Кировограда Кулинку Людмилу Дмитриевну.
- Судьи Ленинского районного суда города Кировограда Лукьянову Елену Викторовну.
- Судьи Рубежанского городского суда Луганской области Коваленко Дениса Сергеевича.
- Судьи Стахановского городского суда Луганской области Оленич Юлию Владимировну;
- Судьи Николаевского районного суда Николаевской области Шаронову Наталью Александровну.
- Судьи Первомайского горрайонного суда Николаевской области Хемич Оксану Богдановну.
- Судьи Заводского районного суда города Николаева Темникову Алену Александровну.
Читай также: Закон о прекращении полномочий нардепов передали в Венецианскую комиссию
- Судьи Ленинского районного суда города Николаева Кокорева Вячеслава Валентиновича.
- Судьи Измаильского горрайонного суда Одесской области Смокину Галину Ивановну.
- Судьи Комсомольского городского суда Полтавской области Солоху Олега Владимировича.
- Судьи Котелевского районного суда Полтавской области Мальцева Сергея Алексеевича.
- Судьи Автозаводского районного суда города Кременчуга Полтавской области Винтоняк Наталью Дмитриевну.
- Судьи Ровенского городского суда Ровенской области Першко Елену Александровну.
- Судьи Глуховского горрайонного суда Сумской области Колодяжного Андрея Александровича.
- Судьи Ковпаковского районного суда города Сум Косолап Марину Николаевну.
- Судьи Лановецкого районного суда Тернопольской области Костив Лилю Ивановну.
- Судьи Тернопольского горрайонного суда Тернопольской области Сташкив Надежду Михайловну.
- Судьи Балаклейского районного суда Харьковской области Купина Владимира Викторовича.
- Судьи Близнюковского районного суда Харьковской области Масла Сергея Павловича.
- Судьи Изюмского горрайонного суда Харьковской области Одарюка Михаила Павловича.
- Судьи Каховского горрайонного суда Херсонской области Рахимову Елену Викторовну.
- Судей Херсонского городского суда Херсонской области: Валигурскую Людмилу Васильевну,
Читай также: Зеленский - представителям АЗС: Цены нужно снизить
- Войцеховскую Яну Викторовну.
- Судьи Шепетовского горрайонного суда Хмельницкой области Стадничук Наталью Леонидовну.
- Судьи Уманского горрайонного суда Черкасской области Билык Ольгу Владимировну.
- Судьи Сосновского районного суда города Черкасс Троян Татьяну Евгеньевну.
- Судьи Садгорского районного суда города Черновцов Милинчук Светлану Васильевну.
- Судьи Шевченковского районного суда города Черновцов Семенко Олега Васильевича.
- Судьи Бобровицкого районного суда Черниговской области Булыгу Наталью Александровну.
- Судьи Шевченковского районного суда города Киева Саадулаева Анзора Ибрагимовича.
- Судьи Кировоградского окружного административного суда Кравчук Ольга Владимировна.
Напомним, КС разрешил Раде сократить количество депутатов.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.