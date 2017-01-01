В Днепре задержали подозреваемых в попытке заказного убийства

Группа мужчин, по версии следствия, из гранатомета обстреляла на улице автомобиль с двумя людьми в салоне.

Правоохранители задержали предполагаемых подозреваемых в обстреле внедорожника в Днепре, который произошел в начале года. Об этом в понедельник, 23 декабря, сообщила пресс-служба Департамента стратегических расследований Национальной полиции.

Обстрел произошел в январе в Соборном районе города на перекрестке улицы Литейной и Крутогорного спуска - стреляли из гранатомета. В авто находились водитель и пассажир, они не пострадали. Сегодня по подозрению в совершении преступления задержали группу лиц - жителей Днепра и Синельниково в возрасте от 30 до 55 лет. Двое из них имеют судимости за подготовку к убийству и вымогательство. У задержанных изъяли оружие и боеприпасы к нему.

"Между каждым участником преступной группы были четко распределены роли: один выступал в качестве посредника между заказчиком и исполнителем, второй - водителем, третий осуществлял наблюдение, а четвертый стрелял по автомобилю из ручного противотанкового гранатомета", - говорится в сообщении.

Задержанным инкриминируют покушение на умышленное убийство - санкция статьи предусматривает наказание от 10 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

Напомним, несколькими неделями ранее неизвестный устроил стрельбу по авто с людьми на Днепропетровщине.

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