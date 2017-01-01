Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский - представителям АЗС: Цены нужно снизить

Комментариев: 0
Президент собрал представителей топливного рынка, чтобы обсудить вопрос снижения цен на фоне укрепления гривны.
Зеленский призвал снизить цены на АЗС
Зеленский призвал снизить цены на АЗС
Офис президента
Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, собрал на совещание представителей топливного рынка, на котором обсудили вопрос снижения цен на АЗС, сообщает пресс-служба Офиса президента.
 
 
"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену) на табло", - обратился он к трейдерам.
 
Представитель Минэкономики отметил, что в последнее время цены на бензин и дизельное топливо начали снижаться. Также наблюдается тенденция укрепления курса гривны, поэтому топливо будет продолжать дешеветь.
 
Участники рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% заправок работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.
 
Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком. "С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Зеленский.
 
Ранее премье-министр Алексей Гончарук заявил, что цены на АЗС должны снизиться как минимум на 2 гривны за литр.
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: топливо, бензин, АЗС, заправка, Владимир Зеленский, дизтопливо
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь