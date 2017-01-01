Зеленский - представителям АЗС: Цены нужно снизить

Президент собрал представителей топливного рынка, чтобы обсудить вопрос снижения цен на фоне укрепления гривны.

Президент Владимир Зеленский в понедельник, 23 декабря, собрал на совещание представителей топливного рынка, на котором обсудили вопрос снижения цен на АЗС, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Мы обращаемся к вам с предложением более активно отреагировать на укрепление курса и уменьшить соответственно цену на бензин. Не оказать скидки, а (уменьшить цену) на табло", - обратился он к трейдерам.

Участники рынка со своей стороны отметили проблему нелегальных АЗС. По их данным, почти 25% заправок работают вне закона. Также действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

Президент пообещал активно бороться с нелегальным рынком. "С нелегалами мы разберемся ... Я вам обещаю, что с января, после праздников, начнем очень жестко бороться со всеми нелегалами", - отметил Зеленский.

Ранее премье-министр Алексей Гончарук заявил, что цены на АЗС должны снизиться как минимум на 2 гривны за литр.

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