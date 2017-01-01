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Обмен пленными: стало известно, кто попадет в список

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Представитель Украины в ТКГ заявила, что обмен удерживаемыми лицами состоится до конца года.
Обмен состоится до конца года
Обмен состоится до конца года
rada.gov.ua
 
Представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская сообщила, что обмен пленными состоится до конца этого года, пишет в понедельник, 23 декабря, пресс-центр главы государства. 
 
"Была, наконец, достигнута договоренность о проведении взаимного освобождения лиц до окончания этого года, как, собственно, и было договорено во время парижского саммита в Нормандском формате. И это огромное счастье, потому что мы сможем, наконец, забрать из незаконного содержания под стражей тех наших ребят, которых не смогли забрать в декабре 2017 года, тех ребят, которые в течение четырех лет после Иловайска, Дебальцево находились в плену, и которые в течение четырех лет не имели возможности даже пообщаться со своими семьями", - цитирует Лутковскую пресс-служба.
 
Сейчас проходит работа со списками по обмену пленными. 
 
"Просила бы всех не манипулировать информацией, так как за этой процедурой взаимного освобождения - судьбы людей", - подчеркнула она
 
Ранее о согласовании обмена пленными заявил представитель РФ на переговорах в Минске Борис Грызлов. 
 
В "ДНР", в свою очередь, заявили, что 27-28 декабря должна пройти процедура верификации людей, которые не хотят принимать участие в обмене. Тогда же будут согласованы списки на обмен.
 
Ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что в результате обмена 72 человека могут вернуться домой. 

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Теги: Лутковська, Пленные, обмен пленными, минские договоренности
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Источник: korrespondent.net

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