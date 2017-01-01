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Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова передано в суд

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Обвинительный акт составлен в отношении 4 подозреваемых, но только одному из них вменяют убийство.
5-летний Кирилл Тлявов
5-летний Кирилл Тлявов
112 Украина

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Уголовное дело по факту убийства 5-летнего Кирилла Тлявова, наконец, направлено в суд с обвинительными актами по четырем подозреваемых. Один из них обвиняется непосредственно в убийстве ребенка по неосторожности, все четверо – в хулиганстве с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщает официальный Телеграм-канал главы Государственного бюро расследований Романа Трубы.

Этот кейс – один из самых общественно чувствительных, которые расследовало ГБР. Это не просто о служебной халатности, или материальную наживу. Это о жизни, которую отняли у ребенка, - говорится в сообщении.

Напомним, 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком Киевской области патрульные полицейские, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во внерабочее время стреляли из огнестрельного оружия по металлическим банкам и ранили в голову 5-летнего Кирилла Тлявова, который гулял неподалеку. 3 июня мальчик умер в киевской больнице.

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Теги: убийство, полиция, суд, ГБР, Труба
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