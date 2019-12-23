На Волыни вор запер кота в морозилке

Похитив продукты из холодильника, мужчина запер в нем животное.

Читай также: В Харькове женщина пять лет не выгуливала своих шестерых собак

В Шацке мужчина незаконно проник в чужое помещение, откуда украл продукты питания, хранившиеся в морозильной камере. Забрав продукты, он поместил в морозильник кота, в результате чего животное погибло. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление Шацкого районного суда Волынской области.

Отмечается, что мужчина после того, как поместил кота в морозильную камеру, подпер дверь доской ламината. В результате инцидента кот погиб.

Читай также: Умерла звезда Instagram кошка Лил Баб

Кроме продуктов питания злоумышленник украл из пристройки другого помещения алюминиевую посуду и деньги.

Злоумышленника задержали при попытке ограбить магазин. Так, будучи в состоянии алкогольного опьянения он пытался топором разбить окно, однако его поймали полицейские.

Как отмечается в постановлении суда, мужчина ранее уже имел судимость. Суд решил взять злоумышленника под стражу на два месяца.

Напомним, в Николаеве бездомным кошкам дали официальный статус. Уличные коты признаны частью городской экосистемы, что влечет за собой определенные последствия.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.