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На Волыни вор запер кота в морозилке

Комментариев: 2
Похитив продукты из холодильника, мужчина запер в нем животное.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
facebook.com/Roomblecom/

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В Шацке мужчина незаконно проник в чужое помещение, откуда украл продукты питания, хранившиеся в морозильной камере. Забрав продукты, он поместил в морозильник кота, в результате чего животное погибло. Об этом пишет УНН со ссылкой на постановление Шацкого районного суда Волынской области.

Отмечается, что мужчина после того, как поместил кота в морозильную камеру, подпер дверь доской ламината. В результате инцидента кот погиб.

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Кроме продуктов питания злоумышленник украл из пристройки другого помещения алюминиевую посуду и деньги.

Злоумышленника задержали при попытке ограбить магазин. Так, будучи в состоянии алкогольного опьянения он пытался топором разбить окно, однако его поймали полицейские.

Как отмечается в постановлении суда, мужчина ранее уже имел судимость. Суд решил взять злоумышленника под стражу на два месяца.

Напомним, в Николаеве бездомным кошкам дали официальный статус. Уличные коты признаны частью городской экосистемы, что влечет за собой определенные последствия.

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Теги: кот, кошка, вор, холодильник, Волынская область, суд
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Комментариев (2)
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Галанта    23.12.2019, 20:34
Оценка:  0
Галанта
Капец! Кота-то за что? Нелюдь!
ИИИИИИИИИИ    23.12.2019, 20:27
Оценка:  0
ИИИИИИИИИИ
бедная животина.. за что?
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