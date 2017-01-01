В Украине продолжает сокращаться уровень безработицы

За последние три года треть украинцев оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы.

Количество безработных в Украине по состоянию на III квартал 2019 года составило 1,3 млн человек, о чем свидетельствуют данные Государственной службы статистики, сообщается в ее пресс-службе.

Количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше в III квартале 2019 года составило 17,0 млн человек, а в возрасте 15-70 лет - 16,9 млн человек.

В III квартале 2019 года уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составлял 52,7%, а среди населения в возрасте 15-70 лет - 59,3%.

Уровень безработицы среди рабочей силы возрасте 15 лет и старше составил 7,2%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет - 7,3%, что меньше, чем во II квартале 2019 года - 7,8%.

В ноябре 2019 года в Украине было официально зарегистрировано 288,9 тысяч безработных, что на 29,6 тысяч больше, чем в октябре 2019 года (259,3 тысяч).

По данным опроса компании Research & Branding Group, за последние три года треть украинцев (31%) оказывались в ситуации, когда более трех месяцев не имели работы или занимались ее поиском, тогда как две трети жителей Украины (64%) в такой ситуации не оказывались.

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