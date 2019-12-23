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Киев направил ноту РФ из-за поездки Путина в Крым

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Украинские дипломаты назвали "ничтожными" попытки Кремля легитимизировать аннексию Крыма.
Владимир Путин во время церемонии запуска ж/д сообщения в Крым
Владимир Путин во время церемонии запуска ж/д сообщения в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест в связи с несогласованным визитом президента РФ Владимира Путина в аннексированный Крым и открытием движения по железнодорожной части моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба МИД в понедельник, 23 декабря.

"Ни поездки российских чиновников в Крым, ни строительство моста, как и любые другие действия оккупационной администрации, никоим образом не могут изменить закрепленный в Конституции Украины статус Автономной Республики Крым и города Севастополь как неотъемлемой части территории Украины в ее международно признанных границах", – говорится  сообщении.

Дипломаты напомнили, что действия Москвы относительно так называемого "Крымского моста" грубо нарушают Конвенцию ООН по морскому праву 1982 года, двусторонние договорные обязательства перед Украиной и фундаментально противоречат общепризнанным нормам и принципам международного права.

"Ни Украина, ни одна цивилизованная держава мира не признает ничтожные попытки Кремля легитимизировать аннексию части суверенной территории Украины. В очередной раз подчеркиваем, что Российская Федерация как государство-оккупант несет полную ответственность за последствия своих международно-противоправных деяний. Требуем от российской стороны прекратить противоправные действия и любую деятельность на временно оккупированных Российской Федерацией территориях Украины – Автономной Республике Крым и г. Севастополь. Российской стороне передано соответствующую ноту протеста", – отметили в министерстве.

Ранее в понедельник стало известно, что президент РФ Владимир Путин запустил ж/д сообщение в Крым.

Позже представительство президента Украины Владимира Зеленского в АР Крым осудило визит Путина на полуостров и запуск железнодорожного сообщения.

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Теги: Украина, Киев, Крым, Путин, МИД Украины, Керченский пролив, мост, Владимир Путин, аннексия Крыма, Керченский мост, Крымский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (5)
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Michael2811    23.12.2019, 21:52
Оценка:  -1
Michael2811
А ВВП в ответ.....До-Ре-Ми-До-Ре-До!
VSHIVANKA    23.12.2019, 21:32
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ШУТЫ УКРОПНЫЕ , КАК ЖЕ ВЫ СМЕШНЫ И НИЧТОЖНЫ ....)))
КСТАТИ , ЯПОНИЯ УЖЕ ЛЕТ 70 СЧИТАЕТ САХАЛИН И КУРИЛЫ СВОЕЙ ТРРИТОРИЕЙ ....)))
ira0957    23.12.2019, 21:01
Оценка:  +1
ira0957
«Мы не запускаем движение в Крым, а восстанавливаем его. Впервые оно было организовано 140 лет назад. И прерывалось только три раза — во время Октябрьской революции, во время Великой Отечественной войны и в 2014 году», — отметил Путин.
Андрей    23.12.2019, 21:04
Оценка:  -3
Андрей
А кто и кому "прерывал" движение в Крым в 2014 году? Пуйло обьяснило?
МаюРацию    23.12.2019, 21:22
Оценка:  0
МаюРацию
Да, Путин что то говорил о какой то стране, с поведением женщины с низкой социальной ответственностью
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