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В Киеве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

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В результате масштабной аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Одну из машин сильно раздробило.
Детали ДТП устанавливаются
Детали ДТП устанавливаются
facebook.com/KyivOperativ

На Житомирской трассе в ночь на вторник, 24 декабря, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

 
Накануне в Киеве сначала водитель грузовика Renault столкнулся Mitsubishi, которое от удара перевернулось на крышу, после чего протаранил припаркованный на АЗС Hyundai.
 

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Теги: Киев, ДТП, фото, авария, Житомирская область
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Источник: korrespondent.net

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