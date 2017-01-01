В Киеве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие

В результате масштабной аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Одну из машин сильно раздробило.

На Житомирской трассе в ночь на вторник, 24 декабря, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля.

В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.

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