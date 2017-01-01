В Киеве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
В результате масштабной аварии пострадали три человека, их госпитализировали. Одну из машин сильно раздробило.
На Житомирской трассе в ночь на вторник, 24 декабря, произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.
По предварительной информации, столкнулись четыре автомобиля.
В результате аварии пострадали три человека, их госпитализировали. в настоящее время устанавливаются все обстоятельства и детали ДТП.
Cмотрите фотогалерею: В Киеве столкнулись четыре авто, есть пострадавшие
Накануне в Киеве сначала водитель грузовика Renault столкнулся Mitsubishi, которое от удара перевернулось на крышу, после чего протаранил припаркованный на АЗС Hyundai.
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