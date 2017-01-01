В трех областях ограничили движение из-за надвигающегося снегопада

Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

В Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м Корреспондент

Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях вводят временное ограничение движения транспортных средств в связи с прогнозируемым снегопадом. Об этом сообщает Укравтодор.

“С целью недопущения пробок в движении и оперативной расчистки дорог от снега временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областей“, - говорится в сообщении.

Так, ограничения вводятся:

Львовская область - с 20:00 23 декабря по 9:00 24 декабря временно вводится ограничение движения грузовых транспортных средств на дорогах государственного значения:

М-06 Киев-Чоп, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;

Н-13 Львов-Самбор-Ужгород, участок Старый Самбор-граница Закарпатской области;

Н-09 Мукачево-Рахов-Богородчаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Бибрка-Львов, участок Давидов-граница Ивано-Франковской области;

Т-1402 Сходница-Песочная, участок Сходница-Дрогобыч.

Ивано-Франковская область - с 2:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина-Хуст, Вишкивский перевал;

Р-24 Татаров-Каменец-Подольский, Буковецкий и Кривопильский перевалы.

Закарпатская область - с 00:00 24 декабря временно вводится ограничение движения транспортных средств на дорогах государственного значения, а именно горных перевалах:

Н-06 Киев-Чоп, Абранский и Латирский перевалы;

Н-09 Мукачево-Львов, Яблунецкий перевал;

Р-21 Долина-Хуст, Торунский перевал.

По данным Укргидрометцентра, 24 декабря на крайнем западе страны значительный дождь; в Карпатах значительный мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, метель. Утром в Украине, кроме большинства западных областей, туман, видимость 200-500 м.

Напомним, что ранее в масштабной аварии в США столкнулись 69 авто. В результате аварии пострадал 51 человек. По предварительным данным полиции, некоторые люди получили критические травмы.

Также сообщалось, что в Харькове в масштабном ДТП пострадали полицейские. В результате аварии с участием четырех автомобилей пострадали два полицейских и подросток.

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