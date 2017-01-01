Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Сегодня в Украине ожидаются обильные дожди и туманы.

24 декабря в Украине ожидаются обильные осадки в виде дождей. Автомобилистов предупреждают о густом тумане. Температура воздуха в Украине существенно снизится. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня будет облачно, на протяжении дня ожидаются обильные дожди. Воздух прогреется до +7 градусов по Цельсию.

На востоке страны ситуация похожая. На протяжении дня будет достаточно облачно. В Сумах вероятны дожди, в остальных областях небо затянет облаками. Между тем, на улице +4…+7 градусов по Цельсию.

В южной части страны 24 декабря ожидается хмурый и дождливый день. На протяжении дня термометр покажет +9…+11 градусов по Цельсию.

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В северной части страны переменчивая облачность. На протяжении дня ждите осадков в виде обильных дождей. На термометре +5…+8 градусов по Цельсию.

В Центральной Украине сегодня облачно. Ожидаются осадки в виде обильных дождей. Столбик термометра поднимется к максимальной отметке +8 градусов по Цельсию.

В Киеве сегодня обильные дожди. Будет облачно на протяжении всего дня. Воздух прогреется в пределах +6…+8 градусов по Цельсию.

Напомним, в трех областях ограничили движение из-за надвигающегося снегопада. Во Львовской, Ивано-Франковской и Закарпатской областях синоптики прогнозируют резкое ухудшение погодных условий.

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