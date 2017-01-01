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Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, без потерь

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Боевики снова использовали запрещенное вооружение.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
пресс-служба Генштаба

Вчера, 23 декабря боевики и российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ОСС.

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Сообщается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:

  • возле Лебединского - из гранатометов различных систем;
  • недалеко от населенного пункта Старогнатовка - со станковой противотанкового гранатомета;
  • возле Васильевки - из стрелкового оружия;
  • дважды в районе населенного пункта Широкино - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
  • рядом с Новотроицким - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

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Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

  • неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.

К счастью, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Потерь со стороны ВСУ нет.

Напомним, боевики используют мирных граждан для срыва работы украинских КПВВ. В Штабе ООС рассказали о подлых провокациях оккупантов, в которых мирных граждан используют как разменную монету.

 

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Теги: боевики, ООС, обстрелы, потери, война, Донбасс
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