Сутки на Донбассе: 7 обстрелов, без потерь
Вчера, 23 декабря боевики и российские наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщили в штабе ОСС.
Читай также: Зеленский подписал закон предоставляющий статус УБД добровольцам
Сообщается, что противник обстрелял позиции подразделений ВСУ из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил:
- возле Лебединского - из гранатометов различных систем;
- недалеко от населенного пункта Старогнатовка - со станковой противотанкового гранатомета;
- возле Васильевки - из стрелкового оружия;
- дважды в районе населенного пункта Широкино - с автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- рядом с Новотроицким - из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Читай также: В Генштабе назвали наращивание "противовоздушного щита" приоритетной задачей ВСУ
Один обстрел позиций украинских защитников зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":
- неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов.
К счастью, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.
С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. С гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов противник открывал огонь по защитникам населенного пункта Березовое, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Потерь со стороны ВСУ нет.
Напомним, боевики используют мирных граждан для срыва работы украинских КПВВ. В Штабе ООС рассказали о подлых провокациях оккупантов, в которых мирных граждан используют как разменную монету.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.